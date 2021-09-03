WhatsApp оштрафовали в Европе на $267 млн за нарушение конфиденциальности пользователей
Комиссия по защите данных Ирландии (DPC) оштрафовала приложение WhatsApp. Этот штраф стал рекордным за нарушение закона о конфиденциальности данных (GDPR). Европейские власти считают, что WhatsApp не предлагает достаточный уровень прозрачности относительно того, какие пользовательские данные отдаёт своему владельцу Facebook.
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DPC наблюдает за выполнением WhatsApp закона Европейского союза о конфиденциальности GDPR с 2018 года. Оштрафовать приложение решили после того, как Европейский совет по защите данных (EDPB) провёл собственное рассмотрение дела.
Активист по вопросам конфиденциальности Макс Шремс, который в прошлом выступал против Facebook в нескольких делах о конфиденциальности, сообщил о первоначальном размере штрафа в 50 млн евро. Затем его размер был увеличен. Компания не согласна со штрафом и собирается подавать апелляцию.
Сначала расследование DPC показало недостаточную прозрачность WhatsApp в отношении обработки пользовательской информации. Расследование EDPB обнаружило ещё более серьёзные нарушения. Собираются данные даже не использующих WhatsApp людей, причём делается это не анонимно.
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Прежде приложение WhatsApp было больше заточено на конфиденциальность. В 2014 году его купила Facebook, которая очень любит собирать пользовательские данные и зарабатывать на рекламе.
В начале года было объявлено, что пользователи за пределами стран Евросоюза должны согласиться на передачу данных в Facebook или потеряют часть функциональности приложения. Среди данных собственный номер телефона, номера телефонов контактов и диагностические сведения. Поначалу угрожали даже удалить аккаунты несогласных с новой политикой пользователей. Однако, уход многих пользователей в конкурирующие приложения заставил WhatsApp смягчить требования.
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