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Комиссия по защите данных Ирландии (DPC) оштрафовала приложение WhatsApp. Этот штраф стал рекордным за нарушение закона о конфиденциальности данных (GDPR). Европейские власти считают, что WhatsApp не предлагает достаточный уровень прозрачности относительно того, какие пользовательские данные отдаёт своему владельцу Facebook.

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DPC наблюдает за выполнением WhatsApp закона Европейского союза о конфиденциальности GDPR с 2018 года. Оштрафовать приложение решили после того, как Европейский совет по защите данных (EDPB) провёл собственное рассмотрение дела.

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Активист по вопросам конфиденциальности Макс Шремс, который в прошлом выступал против Facebook в нескольких делах о конфиденциальности, сообщил о первоначальном размере штрафа в 50 млн евро. Затем его размер был увеличен. Компания не согласна со штрафом и собирается подавать апелляцию.

Сначала расследование DPC показало недостаточную прозрачность WhatsApp в отношении обработки пользовательской информации. Расследование EDPB обнаружило ещё более серьёзные нарушения. Собираются данные даже не использующих WhatsApp людей, причём делается это не анонимно.

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Прежде приложение WhatsApp было больше заточено на конфиденциальность. В 2014 году его купила Facebook, которая очень любит собирать пользовательские данные и зарабатывать на рекламе.

В начале года было объявлено, что пользователи за пределами стран Евросоюза должны согласиться на передачу данных в Facebook или потеряют часть функциональности приложения. Среди данных собственный номер телефона, номера телефонов контактов и диагностические сведения. Поначалу угрожали даже удалить аккаунты несогласных с новой политикой пользователей. Однако, уход многих пользователей в конкурирующие приложения заставил WhatsApp смягчить требования.



