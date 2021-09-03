Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Появилась новая информация относительно двух интересных особенностях смарт-часов Apple Watch Series 7. Речь идёт о более крупном экране и эксклюзивных циферблатах.

реклама

Сейчас уже ни у кого нет сомнений, что разработчики увеличат размер экрана своих часов. Этот экран нужно представить в наиболее выгодном свете, а для этого нужны качественные циферблаты. Именно об этом рассказывает информационное агентство Bloomberg.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упада на порядок 3060 MSI Gaming дешево в Регарде RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU

Сообщается, что часы будут предлагаться размером 41 мм и 45 мм. Во втором случае разрешение экрана составит 396 х 484 против 168 х 448 пикселей у нынешних часов размером 44 мм. Это означает увеличение числа пикселей на 16%. Более компактная модель тоже вырастет на 1мм. Это размеры экрана по вертикали, а диагональ более крупных часов вырастет до 1,9 дюйма против 1,78 дюйма сейчас.

Будут представлены четыре новых циферблата: Modular Max, Continuum, Atlas и эксклюзивный Nike/Hermès. Modular Max станет обновлением существующего циферблата Infograph Modular. Он будет показывать время в цифровом виде и виджет с информацией о дне недели, температуре на улице или давать быстрый доступ к приложениям. Более крупные виджеты будут отображаться по всей длине экрана один над другим. Сейчас на циферблате показывается только один крупный виджет.

реклама

Continuum будет менять изображение по ходу дня. Atlas даст возможность одновременно видеть все часовые пояса.

Циферблат Nike показывает меняющиеся при движении числа. Hermes будет менять числа с течением времени.



