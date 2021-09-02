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Сенат Австралии на прошлой неделе принял новый закон о наблюдении. Он даёт полиции большие полномочия в отношении данных в интернете. Считается, что закон будет направлен на борьбу с серьёзными преступлениями в даркнете. Однако, критики боятся, что в итоге он может быть использован и против обычных людей.

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Закон о внесении поправок в законодательство о слежке (выявление и нарушение) 2020 даёт Федеральной полиции Австралии (AFP) и Австралийской комиссии по расследованию уголовных преступлений (ACIC) возможность менять, добавлять, копировать и удалять данные ради предотвращения серьёзных преступлений в интернете. Для сбора доказательств о преступной деятельности полиция может также получать доступ к аккаунтам.

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Партия зелёных Австралии полагает, что полиция может делать это без предъявления официальных обвинений. Там пришли к выводу, что AFP и ACIC станут судьей, присяжными и палачом в одном лице.

Законопроект внесли в конце 2020 года и обе палаты Сената приняли его 25 августа. Теперь дело за королевским одобрением со стороны генерал-губернатора.

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Экс-министр внутренних дел Питер Даттон в августе прошлого года рассказывал, что этот закон будет направлен на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, терроризмом и связанными с детьми преступлениями в даркнете. Австралийский центр по борьбе за права человека (HRLC) затребовал гарантий того, что полиция не будет применять закон против журналистов и информаторов. Парламент принял не более половины рекомендованных центром изменений в законе.



