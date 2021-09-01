Производство Apple Watch Series 7 приостановили из-за сложного изменения дизайна
От компании Apple в сентябре ждут анонса серии смартфонов iPhone 13. Обычно тогда же представляют часы нового поколения Apple Watch, но на этот раз с ними могут возникнуть проблемы. Nikkei сообщает, что производство часов недавно приостановили из-за проблем у поставщиков, причиной которых стали изменения в дизайне.
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В этих часах ожидается отказ от изогнутых краёв и переход на прямые углы в стиле iPhone 12. Из-за этого пришлось кое-что поменять внутри корпуса, поэтому возникли проблемы со сборкой компонентов и подключением дисплея.
Из-за пандемии коронавируса руководство Apple не смогли отправиться за границу для помощи в решении возникших проблем. На одних предприятиях темпы производства замедлились ради повышения качества, на других оно полностью остановилось. Производители ждут вмешательства Apple и дополнительных рекомендаций по сборке часов.
Это означает, что не исключён перенос даты релиза часов, хотя ничего не мешает анонсировать их в сентябре. В любом случае существование промежутка времени между анонсом и началом продаж продуктов не является редкостью.
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Или же Apple может начать продавать часы ограниченным тиражом, чтобы подогреть интерес к ним. Сама компания пока официально не комментирует информацию о проблемах с производством.
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