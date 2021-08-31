Продажи смарт-часов растут и Apple продолжает оставаться на вершине
Согласно данным аналитической компании Strategy Analytics, продажи умных часов продолжают расти. Во втором квартале нынешнего года количество поставок по всему миру увеличилось на 47% до 18 млн экземпляров. Это лучший показатель с 2018 года, а темпы роста достигли уровня до пандемии.
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Поставки выросли благодаря онлайн-продажам и популярности мониторинга различных медицинских показателей. В результате аналитики предсказывают рост до конца нынешнего года, тем более что четвёртый квартал обычно показывает лучшие результаты. В частности, новое поколение часов Samsung Galaxy Watch 4 обладает интересными приложениями и обеспечивает как никогда полноценное отслеживание медицинских показателей.
Китайские производители вроде Xiaomi и OPPO увеличивают поставки бюджетных часов с поддержкой 4G для операторов мобильной связи. Скоро появятся модели Apple Watch Series 7, где может быть увеличен размер экрана и более удобная работа с приложениями.
На долю Apple сейчас приходится 52,5% от общего объёма поставок. Во втором квартале было выпущено 9,5 млн, тогда как год назад это количество было на 3 млн меньше. Таким образом, прирост составил 46%.
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Samsung увеличила поставки на 54% до 2 млн единиц. Доля рынка у компании выросла до 11%. Третье место занимает Garmin с объёмом поставок 1,5 млн, что означает рост на 25% по сравнению с показателем годичной давности. При этом доля у неё снизилась с 9,8% до 8,3%.
Начало продаж Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic, а также появление Apple Watch Series 7 в ближайшие недели должны подстегнуть спрос на смарт-часы ещё сильнее.
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