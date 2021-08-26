Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Очередное носимое устройство производства компании Fitbit оказалось на 10% тоньше предшественника и впервые использует экран AMOLED, который может быть включен непрерывно. Разработчик обещает двукратное увеличение яркости, а также 7 дней работы без подзарядки, в зависимости от нагрузки. Доступны сменные ремешки, которые позволяют менять внешний вид браслета.

реклама

Fitbit не так давно была куплена компанией Google, но продолжает радовать своих поклонников всё более продвинутыми фитнес-браслетами с медицинскими возможностями. Очередной моделью становится Fitbit Charge 5 с датчиком электродермальной активности (EDA). Этот датчик анализирует реакцию организма на стресс при помощи потовых желёз на пальцах. Также можно будет снимать электрокардиограмму для поиска признаков фибрилляции предсердий (AFib) и непрерывно контролировать частоту сердечных сокращений.

анонсы и реклама Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде 12 видов 3060 и 3060 Ti в Ситилинке - цены растут 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде RTX 3080 дешевле 150 тр в Регарде Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене 20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого

Поддерживается GPS и 20 режимов физической активности с автоматическим распознаванием. Выполняется оценка VO2 Max (максимальное количество кислорода, которое организм может использовать при нагрузках).

Fitbit Premium даёт доступ к более чем 200 программам тренировок от сертифицированных тренеров и известных брендов. Покупатели браслета получат бесплатную полугодичную подписку на этот сервис. Здесь даётся также более обширный анализ сна.

реклама

Предварительные заказы в США принимаются по цене $180. Осенью браслет должен добраться и до других стран.



