Представлен фитнес-браслет Fitbit Charge 5 с возможностью снимать электрокардиограмму
Очередное носимое устройство производства компании Fitbit оказалось на 10% тоньше предшественника и впервые использует экран AMOLED, который может быть включен непрерывно. Разработчик обещает двукратное увеличение яркости, а также 7 дней работы без подзарядки, в зависимости от нагрузки. Доступны сменные ремешки, которые позволяют менять внешний вид браслета.
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Fitbit не так давно была куплена компанией Google, но продолжает радовать своих поклонников всё более продвинутыми фитнес-браслетами с медицинскими возможностями. Очередной моделью становится Fitbit Charge 5 с датчиком электродермальной активности (EDA). Этот датчик анализирует реакцию организма на стресс при помощи потовых желёз на пальцах. Также можно будет снимать электрокардиограмму для поиска признаков фибрилляции предсердий (AFib) и непрерывно контролировать частоту сердечных сокращений.
Поддерживается GPS и 20 режимов физической активности с автоматическим распознаванием. Выполняется оценка VO2 Max (максимальное количество кислорода, которое организм может использовать при нагрузках).
Fitbit Premium даёт доступ к более чем 200 программам тренировок от сертифицированных тренеров и известных брендов. Покупатели браслета получат бесплатную полугодичную подписку на этот сервис. Здесь даётся также более обширный анализ сна.
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Предварительные заказы в США принимаются по цене $180. Осенью браслет должен добраться и до других стран.
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