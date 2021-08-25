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RTM-версия Windows 11 может появиться в сентябре, релиз 19 октября

Слухи говорят о завершении разработки Windows в следующем месяце
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Компания Microsoft уже официально подтвердила, что появление операционной системы Windows 11 ожидается до конца года. Точная дата названа не была, но есть некоторые намёки на октябрь.

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Каждую осень Microsoft выпускает одно из двух полугодичных обновлений Windows 10. Это происходит в октябре или ноябре, а разработка завершается месяцем ранее. На этот раз Windows 11 должна появится с обновлением Windows 10 21H2. Неизвестно, произойдёт это в одно время или нет. В любом случае, октябрь или ноябрь выглядят наиболее вероятным сроком.

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Известный обозреватель продуктов Microsoft Зак Боуден полагает, что разработка Windows 11 завершится в сентябре и в середине месяца она будет подписано в печать. Через неделю или две Microsoft может назвать дату релиза, а первые пользователи смогут установить систему 19 октября.

Windows 11 будет предлагаться в виде бесплатного обновления на отвечающих системным требованиям компьютерах. Для проверки соответствия существует приложение Health Check. Также Microsoft работает с розничными партнёрами, чтобы купленные сегодня компьютеры на Windows 10 могли получить Windows 11.

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Прямо сейчас желающие могут попробовать Windows 11, вступив в программу предварительного тестирования Windows Insider.


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