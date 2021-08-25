Видоизменённая версия WhatsApp содержит троян Triada
Модифицированная версия WhatsApp для Android показывает полноэкранную рекламу, регистрируется на премиальные подписки незаметно для пользователей и устанавливает вредоносные программы. Подобные изменённые версии приложений создают для обеспечения функциональности, которой нет в официальных версиях программ. Например, для настройки иконок, отключения видеозвонков, добавления графических тем или сокрытия функциональности в приложении FMWhatsApp. Однако, слишком часто бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
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FMWhatsApp привлекла к себе внимание лаборатории Касперского за счёт своей возможности собирать уникальные идентификаторы устройства. Они отправляются на сервер, откуда затем приходит и запускается троян Triada. Он может устанавливать дополнительные приложения, что увеличивает опасность.
Чтобы распространять троян ещё шире, злоумышленники могут попытаться перехватить контроль над учётными записями WhatsApp. Программа запрашивает у пользователей разрешение на доступ к СМС, что позволяет читать переписку.
Инфицированной является по меньшей мере версия FMWhatsApp 16.80.0, где также содержится комплект разработки рекламного программного обеспечения.
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