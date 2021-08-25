Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Модифицированная версия WhatsApp для Android показывает полноэкранную рекламу, регистрируется на премиальные подписки незаметно для пользователей и устанавливает вредоносные программы. Подобные изменённые версии приложений создают для обеспечения функциональности, которой нет в официальных версиях программ. Например, для настройки иконок, отключения видеозвонков, добавления графических тем или сокрытия функциональности в приложении FMWhatsApp. Однако, слишком часто бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

реклама

FMWhatsApp привлекла к себе внимание лаборатории Касперского за счёт своей возможности собирать уникальные идентификаторы устройства. Они отправляются на сервер, откуда затем приходит и запускается троян Triada. Он может устанавливать дополнительные приложения, что увеличивает опасность.

анонсы и реклама Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде 12 видов 3060 и 3060 Ti в Ситилинке - цены растут 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде RTX 3080 дешевле 150 тр в Регарде Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене 20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого

Чтобы распространять троян ещё шире, злоумышленники могут попытаться перехватить контроль над учётными записями WhatsApp. Программа запрашивает у пользователей разрешение на доступ к СМС, что позволяет читать переписку.

Инфицированной является по меньшей мере версия FMWhatsApp 16.80.0, где также содержится комплект разработки рекламного программного обеспечения.

реклама



