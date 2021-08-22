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Согласно данным с сайта TechPowerUp, сокет для процессоров следующего поколения AMD обойдётся без поддержки стандарта PCIe 5.0. Источником данных стала утечка при атаке приложения-вымогателя на компанию Gigabyte в начале августа.

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Была представлена блок-схема сокета AM5, где можно увидеть подключение к другим компонентам материнской платы. Данный сокет будет применяться в будущих процессорах AMD Zen4 Ryzen 6000 под кодовым именем Raphael. Схема содержит немало подключений к PCIe 4.0, но не одного к 5.0.

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На схеме есть 28 линий PCIe 4.0, из которых 16 нужны для видеокарты, 4 для разъёма M.2 с NVME, столько же для USB и столько же для чипсета.

Стоящие за атакой вымогателя злоумышленники пригрозили в случае невыплаты выкупа обнародовать 112 ГБ данных. В том числе там есть данные взаимодействия компаний Gigabyte и Intel, AMD и American Megatrends, часть которых до сих пор защищены соглашением о неразглашении.

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7 ГБ данных уже были опубликованы. Это два архива, один из которых относится к AMD, а второй содержит документы и исходный код Intel Manageability Commander.

Процессоры на архитектуре Zen4 и видеокарты на RDNA 3 AMD планирует выпустить в следующем году. У Intel процессоры Alder Lake в конце года должны поддерживать PCIe 5.0.



