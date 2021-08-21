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По итогам второго квартала нынешнего года объём поставок твердотельных накопителей остался на прежнем уровне из-за дефицита компонентов. При этом SSD выпускается больше, нежели жёстких дисков. Таким образом, покупатели отдают предпочтение скорости над вместимостью. Почти четверть от общего числа выпущенных твердотельных накопителей продала Samsung.

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Согласно статистике Trendfocus, всего с апреля по июнь было выпущено 99,596 млн накопителей. Совокупная вместимость этих накопителей равна 68,630 ЭБ. В первом квартале объём поставок составил 99,438 млн.

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Samsung выпустила 24,4% накопителей, дальше идут Western Digital с 18,8% и Kioxia (Toshiba) с 12,6%.

На долю потребительских накопителей пришлось 86,86 млн экземпляров. Корпоративных накопителей SATA произвели 5,79 млн, SAS 1,1 млн, PCIe 5,84 млн.

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Объём выпуска потребительских накопителей совпадает со статистикой компьютеров от компании IDC. По её данным, за квартал поставили 83,614 млн компьютеров. Лидерами являются компании Lenovo, HP и Dell с 20,005 млн, 18,594 млн и 13,976 млн ПК соответственно.

Что касается жёстких дисков, отчёт Trendfocus показывает объём поставок в 67,37 млн за квартал. Несмотря на меньшее количество, вместимость намного превосходит накопители и составляет 349,52 ЭБ.



