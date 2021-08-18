Facebook внедряет сквозное шифрование в личные сообщения Instagram и звонки в Messenger
После длительного ожидания Facebook распространяет сквозное шифрование аудио и видеозвонков в своём приложении Messenger. С 2016 года текстовые сообщения в главном мессенджере Facebook используют сквозное шифрование. Это значит, что посторонние не могут прочитать переписку двух людей. Теперь было решено распространить эту защиту на аудио и видеочаты Messenger, а также текстовые сообщения и другие виды передачи данных в приложениях вроде WhatsApp.
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Статья в блоге рассказывает, что сквозное шифрование уже широко применяется и в будущем может стать стандартом для приложений подобного рода. На достигнутом Facebook останавливаться не собирается и вынашивает новые планы относительно сквозного шифрования. в ближайшие недели начнётся тестирование сквозного шифрования в Messenger для групповых чатов и звонков. В течение нескольких месяцев будет проведено ограниченное тестирование шифрования в персональных сообщениях в Instagram.
Также была улучшена функция временных сообщений. Пользователи могут выбирать продолжительность существования сообщений с интервалом от 5 секунд до суток. Facebook утверждает, что эти действия расширяют настройки конфиденциальности и повышают безопасность общения в её сервисах.
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