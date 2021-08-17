Капитализация рынка криптовалют снова превысила $2 трлн
На протяжении почти уже месяца рынок криптовалют находится на подъёме. В частности, курс биткоина 21 июля составлял $29300, а с тех пор уже успел превысить $48000 и сейчас находится недалеко от этого значения. Не отстают несколько тысяч остальных криптовалют и в результате капитализация всего криптовалютного рынка снова перевалила за $2 трлн.
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Самым успешным в истории криптовалют месяцем был нынешний апрель. Тогда курс биткоина достиг исторического максимума в $64000. Затем пошли негативные новости вроде запрета майнинга в Китае и отказа Tesla принимать оплату в биткоинах. В середине лета курс криптовалют упал вдвое от максимума.
Пока стоимость биткоина не достигла $53000. Именно на этой отметке его капитализация будет составлять 1 трлн. Это значит, что он немного не дотягивает до 50% от общей стоимости криптовалютного рынка.
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Курс второй по капитализации криптовалюты Ethereum сейчас равен $3245, хотя на спаде он достигал $1700. Его капитализация составляет $370 млрд против $862 млрд у биткоина.
Выдвигаются самые разные теории относительно причин падения и взлета криптовалют. Некоторые считают, что крупные инвесторы летом попросту ушли в отпуск и с их возвращением курс криптовалют продолжит расти. Другие говорят о распространении приложений на основе блокчейна.
Недавно Intel сообщила о наличии доли на бирже Coinbase. Она владеет 3014 акциями класса A на сумму около $763000 долларов.
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