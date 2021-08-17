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Успех игровой консоли Nintendo Switch давно очевиден. К настоящему времени было продано 89 млн экземпляров, а в октябре появится улучшенная версия с экраном OLED и это число станет ещё больше.

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Game Data Library сообщает, что на первой неделе августа первая тридцатка наиболее продаваемых консольных игр от Famitsu состояла исключительно из игр для Nintendo Switch. Это показывает её популярность в Японии, но обычно в список входят хотя бы несколько игр для PlayStation и Xbox.

В последний раз одна консоль занимала первые 30 мест в этом списке в 1988 году и это была Nintendo Entertainment System. В 1990 годах Nintendo временами занимала все места, но с разными консолями.

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Первые два места по продажам заняли Minecraft (14912) и Legend of Zelda: Skyward Sword HD (13873), на 4-й позиции Mario Kart 8 Deluxe (13615). В большинстве случаев это эксклюзивы Nintendo, но есть и игры сторонних разработчиков, такие как Monster Hunter и Dragon Quest.

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Nintendo Switch не является прямым конкурентом новых PlayStation и Xbox, но это не мешает ей набирать обороты. В свете грядущего появления Steam Deck у полномасштабных консолей могут начаться проблемы.



