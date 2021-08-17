Google и Facebook строят подводную систему кабелей Apricot
Две крупнейшие мировые технологические компании совместными усилиями работают над установкой нового подводного кабеля. Он должен повысить пропускную способность, избыточность и надёжность интернета в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Facebook утверждает, что система кабелей Apricot будет обладать пропускной способностью свыше 190 Тбит/с. За счёт этого компания надеется улучшить обслуживание своих 3,5 млрд ежемесячно активных пользователей.
реклама
Apricot соединит такие страны, как Сингапур, Япония, Гуам, Филиппины, Тайвань и Индонезия. Протяженность кабеля составит 12000 км и он получит «ультрасовременный подводный реконфигурируемый оптический мультиплексор ввода-вывода с селективным переключателем по длине волны для гибкой конфигурации полосы пропускания без сетки, основанной на конструкции мультиплексирования с пространственным разделением каналов».
Компания PLDT Inc. тоже участвует в проекте и собирается вложить $80 млн. В кабеле будет задействована технология передачи данных со скоростью 400 Гбит/с.
Google в последнее время активно участвует в строительстве подводных кабелей. Объём трафика во всемирной паутине во времена пандемии растёт и 98% этого трафика проходит по подводным кабелям. В июне Google рассказала о кабеле Firmina, целью которого является объединение восточного побережья США с Лас-Тонинас, Аргентина, с ответвлениями в Прайя-Гранде, Бразилия, и Пунта-дель-Эсте, Уругвай. Этот кабель станет самым длинным в мире и сможет работать от одного источника питания на одном конце.
реклама
Прошлым летом Google рассказала о строительстве частного подводного кабеля под названием Grace Hopper для подключения США к остальному миру.
Ожидается, что Apricot будет запущен в 2024 году.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила