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Две крупнейшие мировые технологические компании совместными усилиями работают над установкой нового подводного кабеля. Он должен повысить пропускную способность, избыточность и надёжность интернета в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Facebook утверждает, что система кабелей Apricot будет обладать пропускной способностью свыше 190 Тбит/с. За счёт этого компания надеется улучшить обслуживание своих 3,5 млрд ежемесячно активных пользователей.

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Apricot соединит такие страны, как Сингапур, Япония, Гуам, Филиппины, Тайвань и Индонезия. Протяженность кабеля составит 12000 км и он получит «ультрасовременный подводный реконфигурируемый оптический мультиплексор ввода-вывода с селективным переключателем по длине волны для гибкой конфигурации полосы пропускания без сетки, основанной на конструкции мультиплексирования с пространственным разделением каналов».

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Компания PLDT Inc. тоже участвует в проекте и собирается вложить $80 млн. В кабеле будет задействована технология передачи данных со скоростью 400 Гбит/с.

Google в последнее время активно участвует в строительстве подводных кабелей. Объём трафика во всемирной паутине во времена пандемии растёт и 98% этого трафика проходит по подводным кабелям. В июне Google рассказала о кабеле Firmina, целью которого является объединение восточного побережья США с Лас-Тонинас, Аргентина, с ответвлениями в Прайя-Гранде, Бразилия, и Пунта-дель-Эсте, Уругвай. Этот кабель станет самым длинным в мире и сможет работать от одного источника питания на одном конце.

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Прошлым летом Google рассказала о строительстве частного подводного кабеля под названием Grace Hopper для подключения США к остальному миру.

Ожидается, что Apricot будет запущен в 2024 году.



