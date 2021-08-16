Стали известны ёмкость батареи Pixel 5a и детали внешнего вида
Совсем немного времени остаётся до официального анонса смартфона Google Pixel 5a. Тем временем, любители анализировать внутреннее содержимое мобильных устройств уже успели добраться до него.
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Один из источников сайта Android Police сообщает, что внешний вид смартфона почти не отличается от Pixel 4a 5G. Похожи по крайней мере задняя панель и задняя камеры. Применяется сходная ребристая кнопка питания, чтобы можно было нащупать её не глядя. На ощупь задняя поверхность более мягкая по сравнению с пластиком, что должно улучшить захват.
Также рассматривались внутренние компоненты и их расположение. Аппарат получит разъём для наушников 3,5 мм. Ёмкость батареи составляет 4680 мАч, это рекорд для смартфонов Pixel. Что касается цены, ожидается стоимость в $450. Это на $100 дороже по сравнению с предшественником Pixel 4a. Зато здесь крупнее экран и в нём может быть повышенная частота обновления. Использование процессора Snapdragon 765G позволит получить доступ к сетям 5G.
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Ещё можно рассчитывать на защиту от воды и пыли IP67, чего у аппарата прошлого поколения не было. Анонс запланирован на 26 августа.
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