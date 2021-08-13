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Компания Epic Games на протяжении года ведёт судебное разбирательство с Apple по поводу жёсткого контроля последней над авторами приложений для магазина App Store. Некоторые из этих вопросов вошли в состав рассматриваемого Конгрессом США законопроекта.

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В среду Сенат представил законопроект «Закон об открытых рынках приложений». Его целью является защита потребителей и обеспечение конкуренции на рынке мобильных приложений. В пресс-релизе говорится о доминировании на этом рынке Apple и Google.

Компании Google и Apple контролируют две основные мобильные операционные системы и магазины приложений на них. Это даёт им возможность диктовать условия на рынке приложений, мешает развитию конкуренции и ограничивает выбор потребителей.

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Двухпартийный законопроект содержит в себе пункт, который запрещает владельцам магазин приложений заставлять разработчикам применять платёжную систему только этого магазина. Это станет ударом для Apple и Google, которые требуют от разработчиков пользоваться своими платёжными системами. Именно по этому вопросу судятся Epic и Apple.

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Также этот законопроект откроет возможность сторонней установки приложений на операционные системы. На Android такая возможность и без того есть, так что пострадает Apple.

Ещё разработчики получат возможность ставить пользователей в известность о более низких ценах на свои программы в других местах, что Apple сейчас напрямую запрещает. У разработчиков может быть магазин за пределами App Store, но его никак нельзя рекламировать в App Store. Этот вопрос также занимает видное место в борьбе Epic с Apple.

До принятия закона может пройти ещё много времени. Сначала его должны одобрить в Сенате, затем отправить в Палату Представителей для голосования. В случае положительного исхода голосования законопроект вернётся в Сенат для повторного голосования, а потом его должен подписать или отклонить президент.



