Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Список изменений очередной версии браузера Firefox содержит несколько новых функциональных возможностей. Среди важных можно назвать расширенную защиту файлов куки, которая должна мешать сайтам отслеживать пользователей в глобальной сети. Теперь в приватном режиме по умолчанию используется подключение HTTPS, появилась возможность входить через учётную запись Microsoft и возвращается упрощённая печать.

реклама

Браузер Firefox изолирует файлы куки с выпущенной в феврале версии 86. Теперь обещано предотвращение скрытых утечек данных, а пользователи смогут лучше понимать, что сайты делают с их информацией.

анонсы и реклама RTX 3060 - дальнейшее снижение цен, идем к 50тр 3070 Ti Gigabyte Gaming - цена упала на порядок -31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде 3090 дешево в XPERT.RU Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза Radeon Instinct MI 100 32Gb - 825 350р <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Что касается применения зашифрованного соединения HTTPS в приватном режиме, Google в этом году также пообещала добавить такую возможность в Chrome.

Вход через учётную запись Microsoft использует данные из Windows 10. Он включается в настройках Firefox в разделе «Конфиденциальность и безопасность».

реклама

Теперь во время печати страницу можно упрощать. В меню печати в разделе «Дополнительно» выберите упрощенный формат. Эффект будет как при печати в режиме для чтения.

Среди прочего браузер получил поддержку шотландского языка.



