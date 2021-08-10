Во вторник выходит Firefox 91 с расширенной защитой куки
Список изменений очередной версии браузера Firefox содержит несколько новых функциональных возможностей. Среди важных можно назвать расширенную защиту файлов куки, которая должна мешать сайтам отслеживать пользователей в глобальной сети. Теперь в приватном режиме по умолчанию используется подключение HTTPS, появилась возможность входить через учётную запись Microsoft и возвращается упрощённая печать.
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Браузер Firefox изолирует файлы куки с выпущенной в феврале версии 86. Теперь обещано предотвращение скрытых утечек данных, а пользователи смогут лучше понимать, что сайты делают с их информацией.
Что касается применения зашифрованного соединения HTTPS в приватном режиме, Google в этом году также пообещала добавить такую возможность в Chrome.
Вход через учётную запись Microsoft использует данные из Windows 10. Он включается в настройках Firefox в разделе «Конфиденциальность и безопасность».
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Теперь во время печати страницу можно упрощать. В меню печати в разделе «Дополнительно» выберите упрощенный формат. Эффект будет как при печати в режиме для чтения.
Среди прочего браузер получил поддержку шотландского языка.
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