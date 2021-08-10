ASUS ROG Phone выйдет на процессоре Snapdragon 888 Plus с 18 ГБ памяти
Компания Asus не так давно представила игровой смартфон ROG Phone 5 на флагманском процессоре Snapdragon 888. Казалось, что больше в этом году от тайваньского производителя на рынке смартфонов ждать ничего не приходится. Вот только Qualcomm представила обновлённый чип Snapdragon 888 Plus, а теперь на нём ожидается появление аппарата ROG Phone 5s.
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Неофициальные сведения утверждают, что будет два варианта устройства, с объёмом хранилища 256 ГБ и 512 ГБ. Объём оперативной памяти тоже будет различаться. Базовая модель получит 16 ГБ LPDDR5, а более дорогая 18 ГБ. Столько на смартфонах ещё не было. Что касается процессора, он почти не отличается от стандартного Snapdragon 888.
Ожидается экран OLED с частотой обновления 144 Гц, диагональ пока не называется. Возможно, она останется прежней. Ёмкость батареи составит 6000 мАч, будет поддерживаться подзарядка 65 Вт.
Анонс должен состояться 16 августа и не исключено, что цена останется неизменной по сравнению с обычным ROG Phone 5.
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