46 млн человек перестали пользоваться Firefox с 2018 года
Firefox традиционно считается главным альтернативным браузером после безусловного лидера Chrome, особенно на платформе Linux. Реальность же такова, что за последние три года этот браузер потерял 46 млн пользователей.
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Статистика взята из публично доступного отчёта Firefox. Там говорится, что в конце 2018 года у браузера было 244 млн ежемесячно активных пользователей. Ко второму кварталу нынешнего года их осталось 198 млн.
По данным StatCounter, сейчас доля Firefox на рынке браузеров на компьютерах, мобильных устройствах и планшетах составляет 3,45%. Лидирует Chrome с результатом 65,18%, на втором месте Safari (18,65%). Немного отстаёт Edge с долей 3,41%.
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В конце 2009 года, через 7 лет после релиза, когда значительную долю рынка ещё занимал Internet Explorer, доля Firefox было 32%. К середине 2013 года она уменьшилась в два раза, а на вершину начал подниматься Chrome.
Если несколько причин того, что Firefox теряет пользователей. Конкурирующие браузеры по умолчанию установлены на Android, Windows и Apple. Их разработчики агрессивно привлекают пользователей, называя другие браузеры небезопасными.
Ошибки разработчиков Firefox тоже внесли свой вклад. Производительность давно оставляет желать лучшего, а значительные изменения дизайна оттолкнули многих пользователей.
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