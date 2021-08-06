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Угрозы в киберпространстве растут семимильными шагами и в результате в США появилась специальная правительственная группа. Она занимается координацией и предотвращением кибератак, а также ответными ударами, особенно если подозреваются иностранные государства. Правительство США призвало свои крупнейшие технологические компании поучаствовать в этой борьбе.

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Государство говорит о необходимости повысить безопасность критически важной инфраструктуры перед лицом интернет-угроз. Отчёт Wall Street Journal сообщает, что возглавляет движение Министерство внутренней безопасности. С его помощью правительство и частные компании должны объединиться в деле защиты страны от киберпреступников.

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В первую очередь усилия будут направлены на борьбу с приложениями-вымогателями, а затем на атаки на облачные вычисления. В рамках этой инициативы планируется обмениваться информацией и искать способы уменьшения времени реагирования на серьёзные цифровые угрозы, вроде взлома SolarWinds в прошлом году или атаки приложения-вымогателя на Colonial Pipeline в этом году.

Интерес к сотрудничеству уже проявили такие компании, как Microsoft, Amazon, Google, Verizon, AT&T, Lumen, Palo Alto Networks и CrowdStrike.

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Также представители правительства призывают компании наладить взаимодействие с колледжами и университетами для увеличения числа сотрудников в сфере кибербезопасности. Ещё от экспертов ждут пропаганды кибербезопасности в организациях.



