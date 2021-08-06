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Неофициальная информация гласит, что устройства дополненной реальности Apple появятся не раньше будущего года. Зато до тех пор можно рассчитывать на появление сведений о них. В частности, есть данные о патентной заявки Apple. Согласно её содержанию, в устройствах дополненной реальности Apple выделять текстовые поля для ввода можно будет простым взглядом. Такая же возможность появится и на iPhone.

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Браузер Safari умеет распознавать разные типы текстовых полей на сайтах, если сайт написан соответствующим образом. В одно поле может поlставляться фамилия, в другое адрес электронной почты. И всё же, на эти поля необходимо нажимать.

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В патенте описывается другая технология. Система выбирает поле текстового ввода, отслеживая взгляд. Это относится не только к устройствам дополненной реальности, но и к устройствам существующих категорий, таких как компьютеры, ноутбуки, смартфоны и планшеты.

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В устройствах дополненной реальности в наушниках потребуется разместить датчики рядом с глазами. На смартфонах и планшетах сканирование будет производиться с расстояния. Лучи будут направляться на глаза человека для определения ориентации и глубины взгляда. Система будет находить центр значка и визуальную ось. Перед активацией системы будет проходить какое-то время.