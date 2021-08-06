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Вас никогда не беспокоило, не просматривают ли вашу персональную информацию работники сервисов, куда вы её отправляете? Появились сведения, что между 2018 и 2020 годами Google уволила десятки сотрудников за излишнее любопытство, включая кражу и утечку корпоративных данных и доступ к персональным данным пользователей.

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Сведения взяты из внутреннего документа компании Google. 2020 году было уволено 36 человек из-за нарушений безопасности. В 86% случаях эти сотрудники обвинялись в неправильном обращении с конфиденциальной информацией. В частности, они передавали файлы только для внутреннего пользователя посторонним лицам. 10% случаев связаны с неправомерным использованием информационных систем, вроде доступа к данным клиентов и сотрудников или же открытия доступа к этим сведениям посторонних.

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В 2019 году было 26 подобных инцидентов, в 2018 году 18. Google борется с такими случаями не только увольнениями. Бывают предупреждения, обучение и инструктирование.

В Google говорят, что эксцессы связаны главным образом с доступом и неправомерным использованием корпоративной информации и интеллектуальной собственности. К пользовательским данным доступ сотрудников ограничивается при помощи передовых мер безопасности, многоэтапных проверок и мониторинга. Число нарушений называется небольшим и отчёты о них публикуются.

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Подобные случаи встречаются и в других компаниях. Facebook с 2014 по август 2015 года уволила 52 человека за похожие нарушения. Компания Ring в прошлом году уволила 4 сотрудников за несанкционированный доступ к видеоматериалам пользователей. Иск компании Uber за 2016 год утверждает, что сотрудники вели слежку за знаменитостями, политиками и своими бывшими партнёрами.



