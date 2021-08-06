Samsung будет доминировать на рынке гибких смартфонов в ближайшие годы
Рынок гибких устройств пока не слишком большой, но фирма Counterpoint Research полагает, что в ближайшие годы спрос на подобные смартфоны значительно увеличится. Также там считают, что лидировать продолжит Samsung.
реклама
В прошлом году по всему миру было выпущено всего около 3 млн гибких смартфонов. В этом году их число может вырасти втрое и достигнуть 9 млн. На долю Samsung от этого числа может приходиться 88% за счёт аппаратов Galaxy Z.
Сходная тенденция будет наблюдаться в следующем году. В 2023 году может быть выпущено 30 млн смартфонов, что будет в 10 раз превосходить прошлогоднее значение. От Samsung ждут 75% от этих смартфонов. При этом ожидается появление новых производителей, таких как Google и Honor.
После 2023 года нет гарантий, что Samsung сможет удержать подобную т долю рынка. В первую очередь потому, что гибкий смартфон может выпустить Apple. Если это произойдёт, такие аппараты могут стать по-настоящему широко распространёнными. Кроме того, это увеличит масштаб и прибыль от производства компонентов для подобных устройств.
реклама
Прежде чем появится гибкий iPhone, рост поставок будет происходить за счёт улучшения дизайна и компонентов, а также снижения стоимости. Есть информация, что Samsung будет продавать Galaxy Z Flip 3 и Fold 3 по ценам ниже, нежели её прежние модели.
Galaxy Z Flip 3 может предназначаться в первую очередь для молодых покупателей. Galaxy Z Fold 3 обладает поддержкой стилуса и может стать привлекательным для тех, кто хотел бы купить смартфоны серии Galaxy Note. Напомним, новой модели в этой серии в нынешнем году не будет.
Гибкие смартфоны могут помочь Samsung увеличить присутствие в Китае. Из-за проблем Huawei у других производителей есть шанс нарастить там свою долю.
реклама
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила