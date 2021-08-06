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Компания AMD борется с Intel на рынке потребительских процессоров, выпуская одну за одной удачные серии Ryzen. Таким же успехом она не может похвастаться на рынке видеокарт. Последняя линейка карт Radeon RX 6000 продаётся хуже, чем единственная и самая дорогая модель Nvidia RTX 3090.

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Данные об этом получены в июльском исследовании игрового сервиса Steam. В статистике всех видеокарт нет ни одного представителя серии Radeon RX 6000. Это при том, что модели Radeon RX 6800 и Radeon RX 6800 XT были представлены ещё в прошлом ноябре.

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Один внимательный пользователь обнаружил, что карты на архитектуре RDNA 2 запрятаны в опросе Vulkan Systems. В основной статистике их нет, поскольку туда попадают карты с долей не ниже 0,15%.

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В результате стало понятно, что на архитектуре RDNA 2 самой популярной картой является модель Radeon RX 6700 XT с долей 0,11%. Далее идут RX 6800 XT (0,10%), RX 6900 XT (0,08%) и RX 6800 (0,05%), что в сумме даёт 0,34%. На долю карт на архитектуре Nvidia Ampere приходится 3,98%.

Любая карта последней линейки Nvidia имеет долю выше, чем все карты последней серии AMD. Доля самой дорогой RTX 3090 по цене значительно выше 200000 руб составляет 0,38%.

Карты AMD по производительности могут не уступать предложениям Nvidia, но найти их в продаже было затруднительно. Производством графических процессоров для AMD занимается TSMC, основные мощности которой направлены на последнее поколение игровых консолей Microsoft и Sony. Nvidia же заказывает графические процессоры у Samsung.

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