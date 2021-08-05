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MinisForum представляет портативные компьютеры Cezanne EliteMini HX90 и Tiger Lake EliteMini TL50

Китайский производитель выпускает версии на чипах Intel и AMD
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Производящая портативные компьютеры компания MinisForum из китайского города Шэньчжэня неоднократно выпускала модели на процессорах AMD и Intel. Обычно это чипы не самого последнего поколения, чтобы сделать цены пониже. Впрочем, иногда бывают исключения. Недавно были представлены EliteMini TL50 и EliteMini HX90. Первый основан на процессоре Intel Tiger Lake-U, второй на APU Cezanne Zen 3 для ноутбуков.

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HX90 кажется наиболее интересным продуктом, задействуя флагманский Ryzen 9 5900HX. TL50 довольствуются более скромным процессором Intel Core i5-1135G7. Также TL50 основан на материнской плате с припаянной памятью LPDDR4 DRAM объёмом 12 ГБ. Единственным сменным компонентом здесь является накопитель M.2 NVMe объёмом 512 ГБ. Предустановлена операционная система Windows 10 Professional. Объём корпуса составляет 1,2 л, можно установить два накопителя 2,5 дюйма. Стоимость этого устройства составляет $649.

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HX90 работает на процессоре для ноутбуков с TDP 45 Вт. Из этого следует, что ему нужно дополнительное охлаждение. Объём корпуса равен 2,2 л. Ryzen 9 5900HX позволяет комфортно играть, в отличие от других систем подобного размера или цены. В состав корпуса входит углеродное волокно, обеспечивающее более дорогое внешний вид. Базовая версия HX90 стоит $629, поставки начнутся в сентябре.

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Портов ввода-вывода в обоих компьютерах не слишком много. TL50 содержит порт Thunderbolt 4 и два гигабитных порта LAN. HX90 довольствуется только одним 2.5G BASE-T и портами USB только Gen 1 (5 Гбит/с). HX90 поддерживает четыре вывода на дисплеи 4K60, а TL50 только три. TL50 предназначен для дома/офиса, а HX90 является игровым мини-ПК.


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