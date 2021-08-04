Сложность обращения криптовалют останавливает многих людей от их использования
Понять принцип действия криптовалют может быть непросто даже для опытных пользователей компьютеров. Для остальных они вообще могут оказаться тёмным лесом. Исследование показывает, что именно по причине непонимания многие люди до сих пор не связываются с цифровыми деньгами.
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Исследование провели PYMNTS и BitPay. Оно показывает, что 93% опрошенных в США держателей криптовалют и 59% не держателей подумали бы об использовании цифровых денег для каждодневных покупок, особенно если бы у этого были бы какие-то преимущества. В частности, речь идёт о конфиденциальности и защите по сравнению с платежами кредитными картами и банковскими счетами.
75% опрошенных никогда не покупали криптовалют по причине нехватки знаний. Они не знают, как их купить и не нужно ли платить налоги. Каждый третий считает, что криптовалюты недостаточно распространены, а каждый четвертый жалуется на волатильность рынка.
Ещё одна проблема в том, что очень мало продавцов принимают криптовалюты в качестве средства оплаты. Компания Tesla недолго принимала биткоин, к тому же электромобили покупают не каждый день. Newegg работает с криптовалютами, но таких крупных компаний должно стать много, чтобы число желающих использовать цифровые деньги выросло. Недавно появлялась опровергнутая потом новость о том, что Amazon собирается принимать биткоин. Возможно, когда-нибудь это произойдёт, но не в ближайшее время.
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