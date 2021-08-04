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Ещё недавно в продаже был только один смартфон с камерой внутри экрана, выпущенный в прошлом году ZTE Axon 20 5G. Китайские производители Vivo, Oppo и Xiaomi тоже показывали свои наработки в этом направлении, но качество фотографий получилось невысоким. В результате до сих пор они довольствовались более привычными передними камерами в отверстиях на экране.

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Первую камеру в экране смартфона ZTE критиковали, но на прошлой неделе в Китае была представлена усовершенствованная версия Axon 30 5G. Теперь Oppo представила камеру третьего поколения, которая выглядит весьма впечатляющей и обходится без заметных бликов и размытости. Впрочем, нужно просмотреть больше фотографий, чтобы выносить окончательный вердикт. Пока можно только ознакомиться с улучшенными алгоритмами искусственного интеллекта и усовершенствованиями экрана, которые позволили повысить качество картинки.

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Качество снимков зависит от того, сколько света может проникнуть через промежутки между пикселями OLED. В результате необходима компенсация за счёт ИИ. На этот раз алгоритм был обучен с применением десятков тысяч фотографий, чтобы повысить качество коррекции дифракции, баланс белого и HDR. В результате изображения получаются более естественными.

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Другое улучшение относится к единообразию панели. В прежних конструкциях выбирали более низкую плотность пикселей на участке над камерой, чтобы проникало больше света. В результате над камерой было пятно, на которое нельзя было не обращать внимания при просмотре видео или чтении текста.

Теперь производители нашли способ повышения коэффициента пропускания света, немного уменьшив каждый пиксель над камерой. Плотность пикселей осталась 400 ppi, как и на остальных участках экрана.

Другими улучшением является прозрачный материал проводников и архитектура «пиксель-схема-пиксель» один к одному (вместо двух к одному, как раньше) над камерой. Это даёт возможность повысить точность управления изображением и резкость. Срок службы панели вырастет в полтора раза благодаря улучшенной защите от выгорания.

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Пока неизвестно, когда подобная камера войдёт в состав реальных смартфонов.



