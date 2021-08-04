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Китайский производитель смартфонов Xiaomi уже давно популярен, но останавливаться на достигнутом он не собирается. Во втором квартале Xiaomi вытеснила Apple со второго места в общемировом рейтинге. Ещё лучше дела у неё обстоят в Европе, где по итогам второго квартала Xiaomi заняла первое место по количеству поставок по статистике Strategy Analytics.

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Xiaomi сумела опередить Samsung, выпустив 12,7 млн экземпляров смартфонов. По сравнению с показателем годичной давности рост составил 67,1%. Samsung потеряла 7% и выпустила 12 млн экземпляров, хотя в мире продолжает лидировать.

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В целом поставки смартфонов в Европе выросли за счёт восстановления от пандемии. Объём поставок аппаратов iPhone вырос на 15,7% благодаря спросу на iPhone 12.

Xiaomi делает ставку на более дешёвые смартфоны, за счёт чего их покупают чаще. Её аппараты популярны в России, Украине, Испании и Италии, особенно смартфоны серий Mi и Redmi. Проблемы Huawei тоже внесли свой вклад в успех Xiaomi. Многие предпочитают поменять один китайский смартфон на другой.

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В обзоре сайта The Verge модель Xiaomi Mi 11 сравнили с S21 Ultra по цене $1199, хотя на самом деле он дешевле даже стандартного Galaxy S21. По мнению обозревателя, Samsung должна радоваться, что аппараты Xiaomi официально не продаются в США. Быть может, в свете европейских успехов это скоро изменится.



