Xiaomi впервые возглавила европейский рынок по числу выпущенных смартфонов
Китайский производитель смартфонов Xiaomi уже давно популярен, но останавливаться на достигнутом он не собирается. Во втором квартале Xiaomi вытеснила Apple со второго места в общемировом рейтинге. Ещё лучше дела у неё обстоят в Европе, где по итогам второго квартала Xiaomi заняла первое место по количеству поставок по статистике Strategy Analytics.
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Xiaomi сумела опередить Samsung, выпустив 12,7 млн экземпляров смартфонов. По сравнению с показателем годичной давности рост составил 67,1%. Samsung потеряла 7% и выпустила 12 млн экземпляров, хотя в мире продолжает лидировать.
В целом поставки смартфонов в Европе выросли за счёт восстановления от пандемии. Объём поставок аппаратов iPhone вырос на 15,7% благодаря спросу на iPhone 12.
Xiaomi делает ставку на более дешёвые смартфоны, за счёт чего их покупают чаще. Её аппараты популярны в России, Украине, Испании и Италии, особенно смартфоны серий Mi и Redmi. Проблемы Huawei тоже внесли свой вклад в успех Xiaomi. Многие предпочитают поменять один китайский смартфон на другой.
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В обзоре сайта The Verge модель Xiaomi Mi 11 сравнили с S21 Ultra по цене $1199, хотя на самом деле он дешевле даже стандартного Galaxy S21. По мнению обозревателя, Samsung должна радоваться, что аппараты Xiaomi официально не продаются в США. Быть может, в свете европейских успехов это скоро изменится.
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