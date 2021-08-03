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Блок питания является неотъемлемой частью персонального компьютера и довольно скучной частью. Некоторые модели позволяют отсоединять ненужные кабели, чтобы они не захламляли собой системный блок. У некоторых бывает светодиодная подсветка. Производитель Gigabyte предлагает кое-что ещё.

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Новая модель Aorus P1200W 80+ Platinum представляет собой модульный блок питания с сертификатом 80 PLUS. Его КПД составляет 92% при нагрузке 50%. Используются японские конденсаторы, есть шина +12В и вентилятор 140 мм, умеющий быстро вращаться в обратном направлении, устраняя пыль с задней стенки системного блока.

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Размер блока питания составляет 86 х 150 х 160 мм, гарантия даётся на 10 лет. Звучит уже само по себе солидно, но отличительной чертой этой модели является цветной жидкокристаллический экран на боковой стороне. Он показывает состояние блока и способен отображать тексты, изображения, анимацию GIF и даже видео MP4. Отличное место для просмотра кино, если монитор внезапно выйдет из строя.

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Пока неизвестно, какая у этого экрана диагональ и разрешение. Нет также информации по цене и дате начала продаж.



