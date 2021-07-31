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Производящий графические процессоры Nvidia завод Samsung поднимает цены

Нетрудно догадаться, как это отразится на стоимости видеокарт
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Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
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Компания Samsung собирается увеличить стоимость полупроводниковых пластин, на основе которых делаются мобильные системы на чипе и графические процессоры Nvidia для видеокарт. Целью является расширение завода S5 Fab в южнокорейском городе Пхёнтхэк. За счёт этого Samsung хочет увеличить объём производства полупроводниковой продукции на продвинутых технологических процессах в ближайшие несколько лет.

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Недостатком увеличения стоимости является рост цен на контроллеры, системы на чипах и графические процессоры, которые будет производить Samsung. Линия S5 позволяет изготавливать пластины с применением технологий 4LPE и 5LPP (4 и 5 нм). Применяется также экстремальная ультрафиолетовая литография, поэтому расширение приведёт к росту стоимости из-за цены ультрафиолетовых сканеров между $120 млн и $150 млн.

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Samsung производит системы на чипах Exynos для собственных смартфонов и других компаний. Для Nvidia она выпускает графические процессоры на архитектуре Ampere.

Ранее в этом году появлялась информация, что ведущий производитель TSMC собирается отказаться от скидок для своих клиентов.

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Производители полупроводниковых пластин сейчас работают на полную мощность. С учётом этого и глобального дефицита рост цен вполне ожидаем. Вносят свой вклад и криптовалюты, которые хотя и дешевле по сравнению с майскими максимумами, по-прежнему стоят довольно дорого. Наконец, накопился спрос в игровом сегменте. Таким образом, рассчитывать на снижение цен на видеокарты до уровня рекомендованных в ближайшее время не приходится.


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