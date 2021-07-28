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Компания Microsoft огласила финансовые результаты второго квартала нынешнего года. Попутно она рассказала, что продажи устройств вроде Surface и игровых консолей Xbox могли бы быть выше, если бы не дефицит чипов. Компания не ждёт улучшения ситуации и в третьем квартале.

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Исполнительный вице-президент и главный финансовый директор Microsoft Эми Худ рассказала о влиянии дефицита чипов на доходы в трёх важных для компании категориях: Windows OEM, Surface и Xbox. Доход составил $14,1 млрд, увеличившись на 9%. Результаты лучше ожидавшихся в Windows Commercial, играх и поиске позволили компенсировать спад OEM и Surface. Доход OEM уменьшился на 3%, а Surface на 20%. Виноваты проблемы с сетями поставок комплектующих при высоком спросе на продукты.

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От Xbox ждут продолжения роста и сохранения дефицита чипов. Доходы Surface могут снизиться. Глава Microsoft утверждает, что Xbox Series X и S являются наиболее быстро продаваемыми консолями в истории компании. Если бы не дефицит, показатели могли бы быть ещё выше.



