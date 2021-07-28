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Обновление Flight Simulator значительно повысило производительность игры на компьютерах

Также игра выпущена на консолях Xbox Series X и S
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Во вторник компания Microsoft представила игру Flight Simulator на собственных консолях Xbox Series X и S. На компьютерах игра уже была, но теперь она станет идти намного быстрее благодаря очередному обновлению.

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В начале июля студия Asobo рассказала об изменении значительной части кода игры, чтобы частота кадров выросла вдвое и уменьшился расход оперативной памяти. Это позволяет запускать игру на более слабых компьютерах, чем прежде. Было показано, что игра выдаёт 60 кадров в секунду на системе с Core i7-9700K и GeForce RTX 2060.

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Последнее поколение игровых консолей Microsoft можно сравнить с недорогими компьютерами. В результате оптимизация позволяет играть и на Xbox. Flight Simulator уже была доступна для предварительной установки на Xbox Series X, а теперь обновление приводит к расходу ещё 27,6 ГБ дискового пространства. Среди новшеств игры ознакомительные полёты, которые позволят оценить уровень графики.

Пока неизвестно, на каком разрешении игра идёт на консолях, поскольку его нет в настройках. К сожалению, в игре остаются некоторые баги, вроде движущихся по рекам автомобилей. С учётом того, что здесь симулируется весь земной шар, подобные проблемы можно понять.

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