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После перерыва в пару месяцев фирма AdDuplex представила статистику распространения разных долей операционной системы Windows 10 по итогам июля. Данные по традиции взяты из 5000 приложений магазина Microsoft Store, где применяется AdDuplex SDK v.2 или более современные версии. Для анализа выбрали примерно 60000 компьютеров на Windows. Главным событием стал дебют в отчёте системы Windows 11. Что касается представленного в мае обновления Windows 10 21H1, оно установлено на больше чем 26% Windows-компьютеров.

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Как и обновление прошлого октября, последнее обновление представляет собой лишь пакет поддержки с небольшими новшествами. В своей основе последняя версия не отличается от версий 20H2 и 2004, поэтому накопительное обновление для них одни и те же. Неудивительно, что распространение последней версии происходит более высокими темпами, чем прежних версий. Ещё больше пользователей у неё может стать, когда закончится срок поддержки потребительских редакций версии 2004.

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Доля трёх последних версий Windows 10 теперь составляет 88%. Наиболее распространённой продолжает оставаться 20H2 с долей 36,3%, 2004 обладает долей 24,6%. В программе тестирования Windows Insiders на Windows 11 в канале разработчиков почти 1% от общего числа пользователей Windows.

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Следующая версия Windows 10 21H2 также будет небольшим обновлением. Примерно тогда же ожидается начало распространения Windows 11, поэтому соотношение может значительно измениться. Остаётся только понять окончательные спецификации компьютеров, на которые можно будет поставить Windows 11.



