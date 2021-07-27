OnePlus 9T мог быть отменён
Смартфон OnePlus 3T положил начало линейке аппаратов с брендом T. Каждый год они выходили во втором полугодии, расширяя возможности флагманского устройства первой половины года. Спустя пять лет данная традиция могла подойти к концу.
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Источник Макс Джамбор в Твиттере сообщает, что смартфон OnePlus 9T выпущен не будет. Впервые с 2015 года OnePlus довольствуется одной линейкой флагманских аппаратов за год.
Этот же источник в прошлом году сообщал об отмене выпуска смартфона OnePlus 8T Pro ради более доступного по цене OnePlus 8T. В итоге информация подтвердилась и выпущенный аппарат стал достаточно успешным.
Причина отказа от линейки OnePlus 9T названа не было. Можно предполагать, что она связана с дефицитом полупроводниковых компонентов, которая затрагивает компании из разных отраслей, в том числе на рынке смартфонов. Samsung в этом году не выпустит Galaxy Note 21 и переносит релиз Galaxy S21 FE. Huawei может отказаться от модели Mate 50 ради линейки Huawei P50.
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Ранее в этом году представители OnePlus заявляли, что не ждут никаких проблем с продажами аппаратов в Европе из-за недостатка чипов. Быть может, ситуация с тех пор изменилась в худшую сторону.
Таким образом, желающим купить аппарат этого производителя придётся выбрать существующий OnePlus 9 или дождаться следующего года и приобрести OnePlus 10.
OnePlus и Huawei отменяют смартфоны, LG покинула рынок, поэтому среди ведущих производителей до конца года остаётся ждать лишь аппаратов Apple, Samsung, Google и Xiaomi.
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