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В одну из апрельских ночей курс биткоина резко обрушился на $10000. Сегодня ночью он проследовал в обратном направлении, пусть и не такую большую сумму, хотя всё зависит от конкретной биржи. В частности, на бирже Binance за ночь курс поднимался от $34000 до $48000.

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По статистике Tradingview, за последние 6 часов курс биткоина вырос на 14%. В момент написания этой новости он составляет примерно $38200. За сутки рост курса равен 7%. Для сравнения, всего пять дней назад курс биткоина падал до значения $29500.

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Движение вверх началось в субботнее утро, когда биткоин сумел вырваться из диапазона на уровне примерно $32000 и поднялся до двухнедельного максимума, составляющего более 34000. Здесь он не остановился и продолжил движение вверх.

Курс биткоина вырос выше 50-дневной средней скользящей и достиг сопротивления в районе $41000, где упёрся в прошлые максимальные значения. Прорыв сопротивления здесь может положить начало очень быстрому росту курса.

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По данным Glassnode, за 10 минут произошла ликвидация коротких позиций на сумму более $110 млн. Datamish сообщает, что за два часа на бирже BitMEX было ликвидировано более $38 млн, а на Bitfinex - 255 BTC.

Тем временем, Илон Маск снова толкает вверх Dogecoin. DOGE прибавил 9% за последние 24 часа и вырос до $0,217, прежде чем немного отступил.

Ethereum движется вслед за биткоином. Согласно CoinGecko, цены на ETH перевалили за отметку $2400, а затем упали чуть ниже $2300. ETH вырос на 7% за день и на 20% за последнюю неделю.

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Все ведущие по капитализации криптоактивы сейчас находятся в зелёной зоне, поскольку биткоин тянет их вверх. Среди них криптовалюты Cardano, Polkadot, Litecoin и Chainlink.

Общая капитализация криптовалют за сутки выросла на 10% и превысила $1,56 трлн, что является максимальным уровнем за три недели.



