Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Курс биткоина за ночь поднялся на $5000, на Binance с $34000 до $48000

Причиной стала новость о приёме в качестве платёжного средства в магазине Amazon
[ ] для раздела Блоги
33
Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

В одну из апрельских ночей курс биткоина резко обрушился на $10000. Сегодня ночью он проследовал в обратном направлении, пусть и не такую большую сумму, хотя всё зависит от конкретной биржи. В частности, на бирже Binance за ночь курс поднимался от $34000 до $48000.

реклама

По статистике Tradingview, за последние 6 часов курс биткоина вырос на 14%. В момент написания этой новости он составляет примерно $38200. За сутки рост курса равен 7%. Для сравнения, всего пять дней назад курс биткоина падал до значения $29500.

анонсы и реклама
MSI RTX 3060 Ti за копейки в Регарде
RTX 3060 Ti LHR Gigabyte за копейки
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
-125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке
-54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-27 000р на 18Tb WD
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Движение вверх началось в субботнее утро, когда биткоин сумел вырваться из диапазона на уровне примерно $32000 и поднялся до двухнедельного максимума, составляющего более 34000. Здесь он не остановился и продолжил движение вверх.

Курс биткоина вырос выше 50-дневной средней скользящей и достиг сопротивления в районе $41000, где упёрся в прошлые максимальные значения. Прорыв сопротивления здесь может положить начало очень быстрому росту курса.

реклама

По данным Glassnode, за 10 минут произошла ликвидация коротких позиций на сумму более $110 млн. Datamish сообщает, что за два часа на бирже BitMEX было ликвидировано более $38 млн, а на Bitfinex - 255 BTC.

Тем временем, Илон Маск снова толкает вверх Dogecoin. DOGE прибавил 9% за последние 24 часа и вырос до $0,217, прежде чем немного отступил.

Ethereum движется вслед за биткоином. Согласно CoinGecko, цены на ETH перевалили за отметку $2400, а затем упали чуть ниже $2300. ETH вырос на 7% за день и на 20% за последнюю неделю.

реклама

Все ведущие по капитализации криптоактивы сейчас находятся в зелёной зоне, поскольку биткоин тянет их вверх. Среди них криптовалюты Cardano, Polkadot, Litecoin и Chainlink.

Общая капитализация криптовалют за сутки выросла на 10% и превысила $1,56 трлн, что является максимальным уровнем за три недели.


Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

криптовалюты биткоин биткоин купить
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 590
3
Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
41
Обзор и тестирование процессорной СВО EKWB EK-AIO Elite 360 D-RGB
35
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
37
Битва игровых компьютеров: Core i3-10320 & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 3 3300Х & Radeon RX 5600 ХТ
7
Тестирование процессоров Core i9-11900КF и Core i7-11700КF в актуальных играх
56
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 Kingston NV1 2 TB (SNVS2000G)
29
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 5 3600ХТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
8
Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
66
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
47

Интересные материалы

Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
20 июля 2021 66
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
19 июля 2021 47
Обзор телефона Philips Xenium E111
16 июля 2021 39
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
23 июля 2021 37
Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
25 июля 2021 41
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 Kingston NV1 2 TB (SNVS2000G)
21 июля 2021 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Наиболее полный список из 78 смартфонов Xiaomi, которые в 2021 году получат прошивку MIUI 12.5
13
Уже через 4 месяца доходность майнинга на видеокартах может снизиться на 50%
23
Перекупщики на Авито скинули цены GeForce RTX 3060 Ti до 60 000, а видеокарты продолжают дешеветь
21
Снижение цен на RTX 3070 Ti у перекупщиков на Авито остановилось, а лучшие предложения уже выкуплены
21
Подорожание Эфира привело к росту доходов майнеров – GeForce RTX 3060 Ti окупается за 8.5 месяцев
40
11-летний геймер обнаружил простой способ купить GeForce RTX 3070 по рекомендованной цене на Newegg
30
Илон Маск установил в спутниковую тарелку Starlink за $499 бюджетный 4-ядерный процессор Cortex A53
40
Китайский процессор ZhiQing 800 получит 500 ядер, 40 млрд транзисторов, 7-нм и выйдет в 2021 году
14
AMD FidelityFX Super Resolution по-разному работает на видеокартах различных поколений
21
Цена Radeon RX 6600 XT может оказаться в 2 раза выше рекомендованной для GeForce RTX 3060
46
Видеокарта Intel Xe DG1 протестирована в 17 играх
40
Рэпер Снуп Догг почти неделю вёл стрим на Twitch без звука
10
Илон Маск считает атомные электростанции безопасным источником электроэнергии
28
В ремейк Dead Space включат вырезанный из оригинала контент
7
Новый вирус MosaicLoader заражает компьютер майнером и содержится во многих пиратских файлах
4
GTX 1070 против Radeon RX 580 8GB - на что способны ветераны в 2021 году по игровым тестам techspot
36
LG планирует начать производство игровых мониторов с кадровой частотой 480 Гц
106
Дизайн GeForce RTX 40 утвержден и предназначен для 5-нм техпроцесса TSMC — данные инсайдеров
28
Стали известны рекомендованные цены на новые видеокарты AMD RX 6600 XT и RX 6600
49
GeForce 1080 Ti с Авито за 30 000 vs новая GeForce 3070 Ti за 90 000 – что лучше взять по мнению TG
31

Популярные статьи

Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
41
Самая НЕкиберспортивная игра в мире – DOTA2
40
Обзор и тестирование Palit GTX 750 Ti StormX OC с подвохом и Asus HD 7870 Direct CU II TOP
17
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 590
3

Сейчас обсуждают

Don-Pedro
09:49
Цель - 56 000 в ближайшие сутки. Успеваем входить!
Курс биткоина за ночь поднялся на $5000, на Binance с $34000 до $48000
Ecclesiastes
09:48
При излишней производительности, включив вертикальную синхронизацию можно выжать картинку с более лучшими эффектами. А, так на рынке много мониторов с fps больше 60...
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 590
Михаил
09:48
По моему скачок произошел, что теперь дешевого нормального фиг купишь. Раньше были 4 ядра и выбор был, а теперь до 10 тысяч и выбора нормального почти нету Был у интела скачок, так фанаты интела 10 ле...
Глава Intel убеждён, что компания вернёт себе технологическое лидерство к 2024 году
ATHLON
09:47
Сверхсказочный долбоёб! 🙃 "Спорт" со кращенное от "Desport" дословное переводится со старофранцузского - "игра", "развлечение". Но твоя ровная извилина думает что спорт это онли физическая культура ...
Самая НЕкиберспортивная игра в мире – DOTA2
vurdalakec
09:45
Этому пациенту прописать монитор 24fps и из палаты не выпускать.
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 590
Сергей Моськин
09:43
Ее всегда лихорадит, потому так и популярна у трейдеров. Волатильность хорошая.
Курс биткоина за ночь поднялся на $5000, на Binance с $34000 до $48000
Сергей Моськин
09:42
По видюхам надо было страдать год назад, когда вышла серия 3 от нвидиа. Вот можно было бы купить, а потом скинуть с х наценкой. Но кто ж знал.
Курс биткоина за ночь поднялся на $5000, на Binance с $34000 до $48000
Дмитрий
09:42
именно поэтому. чтобы бежали в сисилинк за 150к брать
Курс биткоина за ночь поднялся на $5000, на Binance с $34000 до $48000
ladno64
09:41
Основная цель крипты акумулировать напечатанную денежную массу. воздух вложенный в воздух. Показатели ВВП растут. Инфляция не прет. Хотя уже и начинает подпирать пиндосов. Поэтому крипту будут тянуть ...
Курс биткоина за ночь поднялся на $5000, на Binance с $34000 до $48000
linux4ever
09:40
Там был один единственный ноутбук, в котором эта встройка была выключена.
Intel простилась с поддержкой процессоров Cannon Lake в Linux
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем