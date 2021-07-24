Фальшивый установщик Windows 11 распространяет вредоносные приложения
28 июня Microsoft представила первую предварительную сборку операционной системы Windows 11. С тех пор было выпущено несколько новых сборок, одна из них на этой неделе. Процесс обновления до Windows 11 достаточно простой, но для этого нужно вступить в программу предварительного тестирования Windows Insider и перейти в канал разработчиков. Так делают не все и некоторые предпочитают скачивать неофициальные образы. Как обычно, это грозит встречей с вредоносными программами.
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Лаборатория Касперского в своём отчёте сообщает, что в интернете есть файл под названием «86307_windows 11 build 21996.1 x64 + activator.exe» размером 1,75 ГБ. В реальности сборка Windows 11 21996.1 является неофициальной, которая попала в сеть ещё до анонса Windows 11. Также здесь якобы есть активатор в виде файла DLL.
Если начать процесс установки при помощи этого файла, загружается и запускается другой исполняемый файл. У него тоже есть лицензионное соглашение, где говорится об установке ряда спонсируемых программ. На самом деле на компьютер устанавливаются вредоносные приложения. Они могут относиться к разным категориям, от рекламы до троянов с возможностью красть пользовательские данные и логины с паролями.
Лаборатория Касперского предупреждает об опасности установки сборок при помощи неофициальных методов. Впрочем, даже при официальных методах не рекомендуется ставить предварительные сборки на основной компьютер.
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