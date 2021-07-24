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Появилась информация о тестировании нового монитора компании Apple, который может прийти на смену представленному в декабре 2019 года монитору Pro Display XDR. Пока устройство известно под кодовым обозначением J327. Предположительно, монитор может работать на процессоре производства Apple. Не исключено, что это будет чип A13 Bionic, входящий в состав смартфонов iPhone 11. Наличие процессора внутри монитора позволит обрабатывать графику высокого разрешения без необходимости обращаться к графическому процессору компьютера. Также он может отвечать за обработку других задач, вроде AirPlay.

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Ещё здесь будет нейронный движок для ускорения задач с применением алгоритмов машинного обучения. Для чего именно он будет использоваться, пока непонятно.

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Планы разработчиков ещё могут поменяться. В своё время Pro Display XDR не получил всех возможностей, которые планировались изначально. Остальные спецификации остаются неизвестными, как и дата появления нового монитора в продаже.

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Не так давно появились слухи о том, что Apple работает также над более дешёвым монитором. В январе говорилось о раннем этапе его разработки и что он может прийти на смену Thunderbolt Display, производство которого было прекращено ещё в 2016 году.



