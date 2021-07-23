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Wear OS 3 представляет собой многообещающую разработку для смарт-часов, совместимых с Android-устройствами. Однако, Google сообщает, что она не доберётся до многих существующих моделей. Даже часы, которые будут обновляться, получат обновление не раньше второй половины следующего года.

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Не так давно Google объявила о сотрудничестве с Samsung по объединению программных платформ Wear OS и Tizen. Вместе они будут пытаться конкурировать с Apple Watch.

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Новая платформа получила название Wear OS 3. Она должна принести ускорение загрузки приложений, повышение автономности, работу Spotify без доступа в интернет, отслеживание активности в Fitbit, офлайн-приложение «Карты». Разработчики смогут создавать приложения, слои пользовательского интерфейса и циферблаты для единой платформы. Если они окажутся заинтересованными в этом.

Первыми часами на новой платформе могут стать Samsung Galaxy Watch 4, их анонс ожидается в начале августа. Samsung говорила, что это станет её первым носимым устройством с интерфейсом One UI. Там ожидается применение нового процессора Exynos W920.

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Одним из достоинств новой платформы считалось её появление на существующих моделях смарт-часов. Теперь Google утверждает, что в лучшем случае через год Wear OS 3 появится на ограниченном количестве современных часов. Часы на процессоре Snapdragon Wear 3100 и более старых останутся без обновления.

Для лучшей работы системы Google предлагает использовать более производительные процессоры Qualcomm Snapdragon Wear 4100 и 4100+, выпущенные чуть более года назад. Известно, что точно обновление до Wear OS 3 получат модели TicWatch Pro 3 Cellular/LTE от Mobvoi, TicWatch Pro 3 GPS и TicWatch E3. Будущие часы Mobvoi и Fossil поначалу выйдут не на Wear OS 3, но могут быть обновлены позже. Правда, полная функциональность всё равно будет недоступна.

Для установки обновления нужно будет выполнить сброс настроек до заводских. Для обладателей Wear OS 2 и не желающих обновляться будет доступен новый магазин Play Store и обновления безопасности на протяжении как минимум двух лет после релиза устройства.

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