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Поскольку криптовалюты являются анонимными, они открывают широкое поле для мошенничества, отмывания денег и прочих противоправных действий. Блокчейн позволяет любому желающему знать, когда и сколько денег в той или иной криптовалюте были переведены, но отправитель и получатель остаются неизвестными. По крайней мере, если они не пользуются крупными криптовалютными биржами, где требуется идентификация личности. Чтобы противостоять финансовым преступлениям с применением криптовалют, Европейская Комиссии хочет ввести запрет на использование анонимных криптовалютных кошельков и транзакций.

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Предложение было представлено на этой неделе и описывается как нацеленное на защиту граждан Евросоюза и его финансовой системы при помощи соблюдения законов по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT). В предложенный пакет вошли четыре предложения. Среди них создание нового регулирующего органа по AML и CFT, новые правила касательно должной осмотрительности клиентов и бенефициарного владения.

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Эти предложения затрагивают главным образом крупные компании, но некоторые могут коснуться и мелких владельцев криптовалют. Криптовалютные сервисы должны будут выполнять всеобъемлющую проверку своих клиентов. Это позволит узнать, кто и кому пересылает криптовалюты.

Если предложение будет одобрено, в транзакциях будут указываться имя отправителя, его номер счёта, адрес, номер удостоверения личности, идентификатор пользователя, дата и место рождения, имя получателя, номер счёта получателя и местонахождение счетов. В общем, переводы станут мало отличаться от обычных банковских.

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Сервис получателя должен будет отвечать за систему, которая может подтверждать достоверность информации отправителя и проверять наличие всех данных об отправителе и получателе.

Чтобы предложение прошло, его должен принять Европейский парламент и страны-члены Евросоюза. На это может уйти пора лет.



