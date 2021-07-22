Обновления Samsung Galaxy A52 и A72 повысили качество работы камер и не только
Компания Samsung на этой неделе представила обновления для операционных систем на своих смартфонах Galaxy A52 и Galaxy A72. Они получили обновление безопасности за июль, а также улучшения в работе камер и галереи.
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Обновлённая галерея умеет автоматически производить оптимизацию разрешения, яркости, контраста, резкости и поворота на фотографиях. Все эти изменения можно будет применить к изображениям максимально быстро. Это подойдёт тем, кто не хочет или не умеет заниматься подобными настройками вручную.
Камеры станут лучше распознавать лица, а также улучшено качество телефонных звонков. Таким образом, эти смартфоны Samsung средней ценовой категории становятся ещё более привлекательными для приобретения. Обновления выпускаются под номерами A525MUBU2AUF3 и A725FXXU2AUF3.
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