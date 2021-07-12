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Стал известен перечень анонсов Samsung на мероприятии Unpacked в августе

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Утечки данных в технологической отрасли являются привычным делом. Известный инсайдер Эван Бласс в Твиттере опубликовал ряд гифок, которые могут содержать список предназначенных для анонса в следующем месяце продуктов Samsung. Среди них гибкие смартфоны, беспроводные наушники и умные часы.

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В частности, представлено изображение гибкого смартфона Galaxy Z Fold 3. Наверху и внизу у него могут быть решётки динамиков, спереди большой экран, нет слота для стилуса. Будут предлагаться чёрный, зелёный и серебристый цветовые варианты.

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Дальше можно ознакомиться с внешним видом Galaxy Z Flip 3, который совпадает с информацией из более ранних утечек. Здесь можно узнать об увеличении размера внешнего экрана, вертикальном модуле камере и двух цветах корпуса. Будут предлагаться чёрный, бледно-лиловый, золотой и зелёный цветовые варианты.

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Для любителей носимых устройств будут представлены часы Samsung Galaxy Watch 4, в том числе версия Classic. На правой стороне корпуса находятся две кнопки. Эти корпуса бывают чёрные, серые и белые. Ещё существует спортивная разновидность Galaxy Watch 4 с силиконовыми ремешками.

Также может состояться нежданный анонс смартфона Galaxy S21 FE, хотя не исключено его более позднее появление. Здесь будет отверстие под переднюю камеру, три задних камеры и кнопки на правой стороне.

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Предположительно, анонсы состоятся 11 августа. Прежде были слухи о конце июля, но традиционно Samsung представляла аппараты серии Galaxy Note в августе.


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