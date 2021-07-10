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Приложение WhatsApp работает над улучшенной отправкой видео. Сейчас, если отправлять видео не в качестве документа, оно автоматически сжимается и качество уменьшается. В будущих версиях приложения пользователи смогут выбирать качество видео и отправлять его в высоком разрешении.

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Бета-версия WhatsApp предлагает варианты «Авто», «Лучшее качество» и «Экономия трафика». Рекомендуется вариант «Авто», в нём используется сжатие данных для отправки при невысокой скорости доступа в интернет. «Лучшее качество» позволяет отправлять видео на максимальном разрешении и не нужно будет прикреплять его как документ. Видео будет отправляться через галерею приложения без большой потери качества. Естественно, в этом случае отправка может занимать больше времени. Режим «Экономия трафика» также приводит к снижению качества видео.

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В бета-версии 2.21.14.16 было обнаружено, что можно повышать качество не только видео, но и увеличивать разрешение загружаемых фотографий. Опции в данном случае такие же, что и в случае с видеороликами.

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Остаётся ждать, когда эти изменения появятся в финальном варианте приложения в магазине Google Play.



