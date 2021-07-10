WhatsApp позволит отправлять видео высокого разрешения без прикрепления в качестве документа
Приложение WhatsApp работает над улучшенной отправкой видео. Сейчас, если отправлять видео не в качестве документа, оно автоматически сжимается и качество уменьшается. В будущих версиях приложения пользователи смогут выбирать качество видео и отправлять его в высоком разрешении.
реклама
Бета-версия WhatsApp предлагает варианты «Авто», «Лучшее качество» и «Экономия трафика». Рекомендуется вариант «Авто», в нём используется сжатие данных для отправки при невысокой скорости доступа в интернет. «Лучшее качество» позволяет отправлять видео на максимальном разрешении и не нужно будет прикреплять его как документ. Видео будет отправляться через галерею приложения без большой потери качества. Естественно, в этом случае отправка может занимать больше времени. Режим «Экономия трафика» также приводит к снижению качества видео.
В бета-версии 2.21.14.16 было обнаружено, что можно повышать качество не только видео, но и увеличивать разрешение загружаемых фотографий. Опции в данном случае такие же, что и в случае с видеороликами.
реклама
Остаётся ждать, когда эти изменения появятся в финальном варианте приложения в магазине Google Play.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила