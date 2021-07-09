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Исследование компании Comscore показало, что большая часть наиболее востребованных в США мобильных приложений предустановлены компаниями Google и Apple. Заказчиком исследования является Facebook.

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В докладе говорится, что предустановленные приложения очень часто встречаются в таких категориях, как погода, фотографии и часы. Программа Google Фото является единственным фотографическим приложением в списке 20 самых популярных на Android. Приложение Apple Photos занимает третье место среди всех популярных приложений на iOS.

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Однако, далеко не все предустановленные приложения смогли добиться популярности. Карты Apple и Apple Music пользователи не слишком любят. На Android невзлюбили приложение потоковой трансляции музыки YouTube Music.

Доклад был подготовлен в конце минувшего года с применением данных от приложений и сайтов, также на основе опроса 4000 человек. 60% наиболее популярных в США Android-приложений принадлежат Google, а у Apple 75% приложений в топ-20. Среди сторонних программ на iOS можно назвать YouTube, Facebook, Amazon, Instagram и Gmail. Создателями первых четырёх являются Google и Apple.

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Facebook утверждает, что целью этого исследования является привлечение внимания к влиянию предустановленных приложение на конкуренцию. Естественно, Apple и Google с этим не согласны.



