Процессор Apple M2 могли отложить до второй половины будущего года
Не так давно компания Apple представила свой первый собственный процессор для компьютеров и ноутбуков. В этом году ему на смену планировалось предложить процессор M2, но планы изменились. Теперь сообщается, что процессор появится в составе новых устройств не раньше будущего года.
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Издание DigiTimes утверждает, что в лучшем случае процессор выпустят в начале будущего года, а в худшем во второй половине. Говорится о его появлении в составе MacBook Air 2021, что запутывает планы производителя. В таком случае корпус ноутбука может стать легче, в нём может быть порт для подзарядки MagSafe и пара разъёмов USB 4.
Также в составе нового поколения MacBook Air может использоваться экран на основе технологии mini-LED. Правда, уже были сведения, что это случится не раньше 2022 года.
M2 может основываться на архитектуре, которая войдёт в состав мобильного процессора Apple A15 Bionic. Предположительно, промышленное производство последнего стартовало в мае. В нём используется техпроцесс TSMC N5P, усовершенствованная версия 5 нм.
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Количество вычислительных ядер M2 может стать меньше, чем в M1X. Последний может появиться в линейке MacBook Pro в этом году, а также в Mac mini. Зато новая архитектура позволит увеличить тактовые частоты, компенсируя уменьшение количества ядер.
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