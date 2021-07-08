Данные с фитнес-браслетов говорят о долгосрочных симптомах COVID-19
В США постоянно увеличивается количество обладателей носимых устройств с функциями отслеживания состояния здоровья. В результате собирать статистику здоровья нации становится всё проще. В марте прошлого года Научно-исследовательский трансляционный институт Скриппса в Калифорнии начал исследование DETECT. В нём используются главным образом носимые устройства производства Fitbit. Учёные хотели знать, насколько хорошо они помогают обнаруживать болезни.
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В свете пандемии это отошло на второй план. Однако, носимые устройства могут использоваться и для обнаружения деятельного коронавируса.
Термин «длительный COVID» описывает различные проблемы со здоровьем человека, который уже излечился от коронавируса. Эти проблемы сохраняются и после того, как человек был признан выздоровевшим.
Многие переболевшие коронавирусом жалуются на синдром хронической усталости, неврологические расстройства и многие другие недомогания. Причина в том, что вирус способен проникать в самые разные органы. Носимые устройства Fitbit помогали в выявлении этих симптомов. Учёные обнаружили воздействие инфекции на протяжении двух-трёх месяцев после выздоровления. У некоторых людей была дисфункция вегетативной нервной системы, у некоторых длительные воспаления, у кого-то транзиторная брадикардия.
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Судя по собранной статистике, количество шагов и продолжительность сна после болезни быстро возвращаются к норме, в отличии от работы сердечно-сосудистой системы. В частности, частота сердечных сокращений в состоянии покоя у многих остаётся повышенной. Наблюдалась длительная относительная тахикардия, которая не возвращалась в норму на протяжении в среднем 79 дней после появления симптомов болезни. Таким образом, ещё раз подтверждается, что коронавирус способен оказывать длительное отрицательное воздействие на организм.
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