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Чуть более недели прошло с момента появления первой предварительной сборки системы Windows 11 в канале разработчиков в программе тестирования Windows Insiders. В четверг за ней последовала вторая сборка под номером 22000.65. Она принесла с собой исправление найденных багов и улучшения, незначительные изменения вроде появления поискового поля в меню «Пуск» и возвращения опции «Обновить» в контекстном меню на рабочем столе. Крупных новшеств в этой сборке нет, но они ожидаются в ближайшие недели.

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В отличие от сборок системы Windows 10 в канале разработчиков, обновления Windows 11 должны быть накопительными. Система по большей части завершена, по крайней мере внутри. Могут быть ещё представлены изменения в пользовательском интерфейсе при помощи обновлений Feature Experience Packs без влияния на внутреннее устройство системы благодаря её модульному устройству.

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Весь список изменений и исправлений мы приводить не будем. Скажем только, что остаётся ещё достаточно длинный перечень нерешённых проблем, о существовании которых Microsoft знает.

Скачать эту сборку можно через центр обновления Windows. Также Microsoft призывает оставлять отзывы, в том числе и на предыдущую предварительную сборку. На их основе могут быть внесены изменения в будущие сборки.

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