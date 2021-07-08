Visa позволит оплачивать интернет-покупки криптовалютой
Платёжная система Visa объявила о партнёрстве с 50 ведущими криптовалютными платформами, такими как Coinbase, FTX и CoinZoom. Это позволит пользователям проще конвертировать криптовалюты в классические деньги. В результате при помощи криптовалют можно будет совершать цифровые покупки у миллионов продавцов по всему миру.
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Для потребителей это будет выглядеть как любая другая транзакция в системе Visa. За кулисами криптовалюты будут мгновенно конвертироваться в фиат.
Обычно криптовалюта рассматривались как средство сбережения капитала, но всё чаще с их помощью могут совершаться покупки товаров. Visa утверждает, что за первое полугодие на её криптовалютных картах было потрачено более $1 млрд. Четверть участвующих в программе Visa Fintech Fast Track компаний работают над выпуском связанной с криптовалютами пластиковой карты Visa.
Ещё у этой платёжной системы будет программа вознаграждений. Можно будет тратить обычные деньги и зарабатывать награды в криптовалютах, как зарабатывают бонусные мили у авиакомпаний или гостиничные баллы за совершение покупок. Visa полагает, что с помощью этой программы сможет завоевать клиентов среди новичков криптовалют и опытных пользователей.
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