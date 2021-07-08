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Компания Google получила уже четвёртый антимонопольный иск со стороны США за год после того, как генеральные прокуроры 36 штатов и одного круга подали на неё в суд за нарушение правил конкуренции в магазине Play Store. Google называет этот иск безосновательным, поскольку в системе Android разрешена сторонняя установка приложений. Это значит, что их можно ставить из магазинов других компаний или с сайтов разработчиков.

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В последнее время иски против Google подают не только на родине, но и в Европе. Очередной из них гласит, что компания вставляет разработчикам приложений палки в колёса при их распространении на Android. Если пользоваться магазином Google, она получает 30% от стоимости приложения. Разработчики якобы вынуждены пользоваться магазином Google, поскольку она притесняет конкурирующие магазины.

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Также в иске говорится, что Google пыталась заключить договора с производителями смартфонов вроде Samsung и операторами мобильной связи вроде Verizon. Цель этого заключается в предварительной установке приложений Google на устройства этих производителей и операторов, а также чтобы они не создавали конкурирующие магазины. Ещё Google якобы запугивала пользователей возможностью наличия в сторонних магазинах вредоносного программного обеспечения.

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Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс утверждает, что Google в очередной раз использует своё положение для противозаконного подавления конкуренции и извлечения прибыли. От этого страдают малые предприятия, неспособные выдержать конкуренцию с таким гигантом.

Google отвечает на это словами о возможности сторонней загрузки приложений на Android и о наличии на устройствах других предустановленных магазинов. Компания считает, что ранее был безосновательным иск со стороны Epic Games, которая имела возможность распространять популярную игру Fortnite за пределами магазина Google.

В компании считают, что дело вовсе не в борьбе за права малого бизнеса. По мнению Google, крупные разработчики приложений попросту не хотят платить комиссию за использование Play Store. В компании полагают, что результатом этого может стать рост расходов небольших разработчиков, уменьшение инноваций и конкуренции с их стороны, а также ослабление безопасности Android в целом.

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