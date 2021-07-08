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Если при переходе на операционную систему Windows 11 она вам не понравится, вы сможете вернуться на Windows 10. Microsoft позволит делать это на протяжении первых 10 дней после обновления до Windows 11.

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В системе Windows 11 заметно изменился пользовательский интерфейс и убраны некоторые функциональные возможности. Например, из меню «Пуск» пропали живые плитки, само меню переместили из левого угла в центр. В финальном варианте разработчики собираются добавить ряд новых возможностей, вроде интеграции приложения Teams на панель задач и ряд функций для видеоигр.

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Желающие могут уже сейчас скачать предварительную сборку из канала тестирования Windows Insider. Другим вариантом станет установка финальной версии системы после её релиза. Если она вам не понравится, оставаться на ней необязательно. При этом все пользовательские файлы и настройки сохранятся. Если же 10-дневный срок пройдёт, можно будет выполнить резервное копирование данных и произвести чистую установку Windows 10.

Для отката на предыдущую версию нужно зайти в приложение Параметры > Обновление и безопасность > Восстановление > Вернуться на предыдущую сборку Windows.

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Напомним, что в настоящее время Windows 10 планируется поддерживать до осени 2025 года.