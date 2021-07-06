В октябре в продажу поступит новая модель Nintendo Switch OLED
На игровой выставке E3 обновлённая модель портативной консоли Nintendo Switch так и не появилась. Зато японский производитель представил её теперь. Это версия с экраном OLED и некоторыми другими изменениями. Продажи начнутся 8 октября по цене $350.
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Подобный экран должен принести с собой более насыщенный чёрный цвет, улучшение контраста и цветопередачи по сравнению с панелями LCD. Диагональ экрана выросла до 7 дюймов с 6,5 дюйма на оригинальной модели Switch. Должен быть улучшен и звук.
Консоль получила подставку с регулировкой, чтобы можно было удобно играть во время путешествий. Новая док-станция содержит в своём составе порт Ethernet для проводного подключения к интернету дома. Объём хранилища теперь составляет 64 ГБ вместо прежнего значения 32 ГБ.
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Слухи утверждали, что при подключении к доку будет поддерживаться разрешение 4K, но в реальности придётся довольствоваться только 1080p, как и в оригинальной модели. Неизвестно, применяется ли здесь новый процессор Nvidia или он остался прежним.
Консоль доступна в белом, синем и красном цветах.
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